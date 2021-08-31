Три школьных маршрута не восстановили в Приамурье к 1 сентября из-за подтопления дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Дорожники из-за подтопления дорог не смогли к 1 сентября восстановить три школьных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"По ситуации со школьными маршрутами <…> На сегодняшний день остаются три проблемных участка, движение по которым выполняют школьные автобусы. В Зейском районе на двух маршрутах еще вода не сошла, приступить к восстановлению нет возможности. В Ромненском районе маршрут по дороге Чергали - Придорожное - Смоляное закрыт, участок сильно пострадал, специалисты Амурупрадора работают на месте, ищем варианты обеспечить движение школьного автобуса в районе", - процитировали замминистра транспорта Дмитрия Лучникова в пресс-службе.

Еще один маршрут в Архаринском районе из-за высокого уровня воды закрыт, однако организован альтернативный ему маршрут - по дороге Журавлевка - Ленинское.

По данным министерства транспорта Амурской области, за прошедшие сутки на дорогах местного значения восстановлено три участка и два участка на региональных дорогах. Всего восстановлено 52,6 км местных дорог и 132 км региональных. Наиболее сложная дорожная ситуация сохраняется на территории Ромненского округа, Архаринского и Зейского районов.

Пострадавшими от паводков признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков в регионе были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство области оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.