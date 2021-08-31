После ДТП под Тамбовом госпитализация потребовалась четырем пострадавшим

ТАСС, 31 августа. Медики госпитализировали четырех человек, в том числе трех детей, пострадавших под Тамбовом в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили ТАСС представители приемных отделений Тамбовской областной детской больницы и Тамбовской городской больницы №2 им. Архиепископа Луки.

"После ДТП у нас госпитализирован один мужчина в отделение нейрохирургии, две женщины отправлены на амбулаторное лечение", - сказала представитель приемного отделения горбольницы №2.

"Трое детей, пострадавших в ДТП, госпитализированы, у них нетяжелые травмы", - сказала представитель приемного отделения Тамбовской областной детской больницы.

Ранее сообщалось, что возле поселка Строитель в Тамбовской области произошло ДТП, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, том числе трое детей.

Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области, ДТП произошло на пятом километре автодороги Тамбов - Котовск - Пригородное. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan не предоставил преимущество при выезде с автозаправочной станции и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз". "В результате столкновения водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия, находящиеся в автомобиле пассажиры и трое несовершеннолетних доставлены в больницы Тамбова", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.