Тела годовалой девочки и ее матери обнаружили в квартире в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения в одной из квартир в центре Ростова-на-Дону тел годовалой девочки и ее 32-летней матери. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"30 августа 2021 года из органов полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по переулку Халтуринскому в городе Ростове-на-Дону, тел 32-летней женщины и ее годовалой дочери с телесными повреждениями в виде колото-резаных ранений. По данному факту следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

В результате осмотра места происшествия установлено, что каких-либо повреждений окон, дверей и замков в квартире не имеется. Входная дверь была заперта изнутри, отметили в пресс-службе. Назначено проведение судебно-медицинских, а также иных экспертиз по изъятым в ходе осмотра места происшествия вещественным доказательствам.