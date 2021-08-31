Около 30 птиц и свиней погибли в результате крупного пожара в Самарской области

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Поголовье из около 30 птиц и свиней погибло в крупнейшем за последние 10 лет пожаре в Борском районе Самарской области, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин.

"Неблагоприятные погодные условия способствовали развитию природных пожаров, перешедших на территорию населенных пунктов Гвардейцы и Немчанка. В результате пожара в личных подсобных хозяйствах села Немчанка погибло две головы свиней и 25 голов птицы", - рассказал он.

Помимо этого, от пожара пострадали десять инкубаторных ящиков индивидуального предпринимателя, фермера Маликова, сообщил Абашин. Для возобновления деятельности министерство предложило Маликову принять участие в конкурсном отборе для участия в программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014-2025 годы".

Другие сельхозпроизводители и фермерские хозяйства не пострадали от пожара.

По последним данным регионального ГУ МЧС, горение травы продолжается на пяти участках площадью 9 га в Борском районе Самарской области. На месте пожара работают три пожарных поезда и вертолет МЧС России Ми-8. В тушении задействованы 700 человек и 184 единицы техники. В региональном ГУ МЧС называли пожар крупнейшим в регионе за последние 10 лет. Общая площадь пожара составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. С огнем борются уже больше недели.