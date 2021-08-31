Суд в Москве выдворил из РФ 14 иностранцев после столкновений в Сокольниках

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы во вторник постановил выдворить из РФ 14 приезжих из стран Средней Азии после столкновений на Бабаевской улице в Сокольниках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновными 14 иностранных граждан виновными по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Москвы") и назначил каждому из них штраф в 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь уточнил, что все они были задержаны после событий на Бабаевской улице.

В пресс-службе суда также отметили, что еще восемь задержанных в Сокольниках признаны виновными в мелком хулиганстве, им назначен штраф по 1 тыс. рублей каждому.

В минувшую субботу в полицию поступило сообщение о конфликте на Бабаевской улице между приезжими из соседних государств, который грозил перерасти в драку. Противоборствующие стороны пытался разнять боец ММА Максим Дивнич, живущий поблизости, а также сотрудники полиции. По информации пресс-службы ГУ МВД По Москве, нарушители спокойствия при виде полицейских попытались скрыться в одном из общежитий на той же улице. Участников конфликта нашли и доставили в территориальные отделы МВД. В отношении 169 доставленных граждан были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").