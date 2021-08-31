Прокуратура проводит проверку из-за задержки выхода из Сочи круизного лайнера

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Сочинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров круизного лайнера "Князь Владимир" из-за задержки рейса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что круизный лайнер "Князь Владимир" несколько дней стоит в порту Сочи с пассажирами на борту. Отмечалось, что судно не может выйти в море из-за отсутствия разрешительной документации со стороны Роспотребнадзора.

"Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров круизного судна "Князь Владимир", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Черноморские круизы", комиссия Роспотребнадзора на данный момент приступила к санитарному освидетельствованию, специалисты работают на борту судна. "Компания делает все от нее зависящее для возобновления рейсов в соответствии с расписанием", - отметил представитель перевозчика.

В настоящий момент гостям лайнера доступен почти весь комплекс туристических мероприятий: трехразовое питание, экскурсии по Сочи, Сириусу, Красной Поляне, добавили в пресс-службе. Там также заверили, что туристы смогут получить либо деньги за путевку, либо перенести тур на 2022 год без доплат.

Круизный лайнер "Князь Владимир" рассчитан на 300 кают. Он оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. Навигация судна в этом году началась 13 июня, с этого года туристам стали доступны краткосрочные круизы от 1 дня.