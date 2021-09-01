Губернатор Вирджинии ввел режим ЧС из-за тропической депрессии "Ида"

ТАСС, 1 сентября. Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм во вторник объявил о введении режима ЧС на территории штата в связи с тропической депрессией "Ида", приближающейся к штату. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с тропической депрессией "Ида", из-за которой на западе Вирджинии ожидаются сильные дожди и возможные наводнения <...>", - говорится в сообщении.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, в воскресенье достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. В связи с этим около миллиона потребителей остались без электроснабжения. Согласно сведениям газеты "Вашингтон пост", жертвами урагана "Ида" стали четыре человека. В настоящее время ураган ослаб до тропической депрессии. По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, он находится на расстоянии 160 км от города Нэшвилл, административного центра штата Теннесси, и движется на северо-восток, в сторону штата Вирджиния, со скоростью 6,6 м/с.