На Тайване зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду в юго-западной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 83 км северо-восточнее портового города Гаосюн, а очаг залегал на глубине 12,3 км. Колебания почвы ощущались в городах Цзяи, Гаосюн, Тайнань, на территории уездов Тайчжун, Наньтоу, Юньлинь и ряде других. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.