В МЧС сообщили об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке предупреждают о возможном мощном извержении вулкана Шивелуч, который два-три раза в неделю выбрасывает в воздух столбы пепла и газа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По заключению общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, в течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 км над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. В связи с этим также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского районов", - говорится в сообщении.

Регулярные парогазовые выбросы вулкана Шивелуч на Камчатке с понедельника угрожают авиасообщению по маршруту Елизово - Усть-Камчатск.

Вулкан Шивелуч два-три раза в неделю выбрасывает столб пепла с газом на высоту до 3,5 км. Это северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек.