Под Екатеринбургом произошел пожар в садовом товариществе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Садовые постройки загорелись в СНТ "Энергостроитель" в пригороде Екатеринбурга на площади 1 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 04:19 (02:19 мск) поступило сообщение о пожаре: Екатеринбург, СНТ "Энергостроитель". На площади в 1 тыс. кв. м на улице Лучевой горят 10 садовых построек. В 05:30 (03:30 мск) пожар был локализован. В 07:05 (05:05 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пять строений сгорело.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что на данный момент сведений о погибших не поступало. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что информации о пострадавших также нет.

К тушению пожара привлекли более 30 человек и 10 единиц техники.