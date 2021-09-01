Жителя Якутии приговорили к обязательным работам за лесной пожар площадью 300 га

ТАСС, 1 сентября. Суд в Якутии признал виновным местного жителя в поджоге травы, что привело к лесному пожару площадью более 300 га, и приговорил его к обязательным работам и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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"Находясь в местности Ойбон муниципального округа "Кюндядинский наслег", он провел запрещенные законодательством мероприятия по сельскохозяйственному палу, в результате чего огонь перешел на лесной массив. Вследствие возникшего пожара уничтожены лесные насаждения на площади более 300 га", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось в мае 2021 года в Нюрбинском районе на западе Якутии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого приговорил его к уголовному наказанию в виде 280 часов обязательных работ", - следует из сообщения. Кроме этого, подсудимый обязан выплатить ущерб в пользу государства в размере 500 тыс. рублей.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.