Река Селенга в Улан-Удэ начала выходить из берегов

УЛАН-УДЭ, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень реки Селенги в Улан-Удэ повысился за сутки на 17 см, преодолев отметку в 230 см, при которой начинается выход воды на пойму. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"Гидрологическая ситуация на Селенге сложная, уровень воды на утро составил 243 см, рост за сутки - плюс 17 см. Проинформированы местные жители, которые попадают в зону затопления, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества", - сообщили в мэрии.

В детских загородных лагерях, общежитиях и гостиницах для эвакуации людей подготовлены пункты временного размещения.

"В ночь с 31 августа на 1 сентября спецтехника комбината по благоустройству Улан-Удэ провела отсыпку низменных участков подтопляемых территорий Левобережья, всего было использовано 369 кубометров грунта", - сообщили в мэрии.

В минувшие выходные большая вода пришла по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе, на юге региона. Там под водой оказалось более 200 подворий, около 90 домов подтоплены, более 100 человек эвакуированы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в последние годы на территории республики, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период - повышается уровень рек, впадающих в Байкал, наблюдаются обильные осадки.