Жители Углегорска на Сахалине остались без питьевой воды из-за аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Авария на станции очистки воды в среду ночью нарушила водоснабжение домов жителей города Углегорск на Сахалине, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Сегодня ночью в Углегорске произошла аварийная ситуация: на станции очистки воды вышел из строя блок доочистки. В связи с этим в дома углегорцев в настоящее время подается техническая вода на хозяйственные нужды. Сейчас на станции силами ресурсоснабжающей организации проводятся восстановительные работы", - рассказали в пресс-службе.

Правительство региона взяло ситуацию на контроль. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорский район оперативно выехали специалисты регионального министерства ЖКХ для выяснения причин аварии, а также для координации восстановительных работ. Организован подвоз питьевой воды тремя машинами в Углегорск из соседнего поселка Шахтерск.

В прокуратуре Сахалинской области журналистам рассказали, что по факту аварии организована проверка. Будет дана оценка исполнению обязанностей ресурсоснабжающей организацией и полноте принимаемых мер администрацией Углегорского городского округа по бесперебойному обеспечению населения качественной питьевой водой. По результатам проверки при наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.

Углегорск расположен на западном побережье Сахалина и является административным центром Углегорского городского округа. В городе проживает около 8,5 тыс. человек.