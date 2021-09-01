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В Чите возбудили дело в отношении водителя, сбившего на тротуаре двух человек

Сбитый молодой человек умер на месте происшествия, а пострадавшую девушку доставили в больницу с тяжелыми травмами

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция в Чите возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего водителя внедорожника, который выехал на тротуар в центре города, сбив насмерть молодого человека и покалечив девушку. Об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"В минувший вторник в Чите 35-летний водитель внедорожника Nissan Terrano, проехав через бордюрное ограждение, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан автоинспекторами. В результате аварии один из пешеходов скончался на месте, девушка с тяжелыми травмами госпитализирована. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, водитель, у которого нет прав на управление транспортом, был пьян. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

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