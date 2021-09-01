В Приамурье задержали мужчину, сообщившего о минировании автомобиля и избившего подростков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в городе Свободный Амурской области мужчину, избившего двух подростков и сообщившего о минировании автомобиля, которое оказалось ложным. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"Сотрудниками МО МВД России "Свободненский" в течение нескольких минут после совершения преступлений задержан гражданин, подозреваемый в ложном сообщении об акте терроризма и причинении телесных повреждений несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение о том, что на центральной площади Свободного неизвестный напал на двух подростков 14 и 16 лет. Кроме того, находящимся на площади жителям города он сообщил, что в одном из припаркованных автомобилей якобы находится взрывное устройство. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1975 года рождения, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Машина была обследована, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В отношении правонарушителя следователем МО МВД России "Свободненский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Он задержан и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Кроме того, по факту причинения телесных повреждений двум подросткам возбуждено уголовное дело по п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам"), а также протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").