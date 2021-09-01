В ДТП с участием пассажирского автобуса под Тамбовом пострадали восемь человек

ТАСС, 1 сентября. Восемь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса Москва - Астрахань и трех легковых автомобилей в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщила ТАСС в среду представитель ЕДДС района.

"Восемь человек пострадали, одна из них госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы, остальным помощь оказана на месте", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тамбовской области, ДТП произошло в 05:30 мск в Мичуринском районе на дороге Р-22. "Все пассажиры автобуса, следовавшего из Москвы в Астрахань, отправлены попутно следующим автобусом к месту назначения. Перекрытия автодороги нет, имеется разлив дизельного топлива из автобуса, возгорания автомобилей нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.