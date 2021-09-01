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Взрывы на складе воинской части в Казахстане

В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС

Руководителем ликвидации ЧС назначили заместителя главы региона Талгата Мамаева

НУР-СУЛТАН, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Соответствующее решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева размещено в среду на портале нормативно-правовых актов.

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"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе, который вступает в силу со дня первого официального опубликования.

Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию последствий происшествия.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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