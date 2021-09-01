Около 12 тыс. человек остались без горячей воды из-за прорыва на теплотрассе в Тулуне

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Работа котельной приостановлена в микрорайоне "Угольщиков" города Тулуна Иркутской области из-за прорыва на теплотрассе, сообщается в официальной группе в социальной сети мэрии города. Без горячей воды осталось около 12 тыс. человек.

"Сегодня в 10:15 утра (05:15 мск) остановили котельную в микрорайоне "Угольщиков" для устранения прорыва", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, под отключение горячей воды попали 66 многоквартирных домов в двух микрорайонах. Устранить аварию планируется к 17:00 по местному времени (12:00 мск).