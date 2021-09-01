В Свердловской области за сутки ликвидировали 22 природных пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали в Свердловской области за сутки 22 природных пожара, сообщили в департаменте информации региона.

"Действуют 37 природных пожаров на площади 7 213,9 га, из них локализованы 28 на площади 6 786,3 га. Ликвидированы 22 пожара. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (3 995 га), Первоуральского городского округа (1 625 га)", - говорится в сообщении.

В ликвидации природных пожаров принимают участие 749 человек, задействовано 220 единиц техники. За сутки составлены три протокола об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.

"На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано", - отметили в департаменте.