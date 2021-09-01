В Красноярском крае отменили режим ЧС, введенный после массовой гибели северных оленей

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в месте массовой гибели диких северных оленей, сняли на реке Хатанга на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.

Ранее прокуратура региона сообщила, что порядка 1,2 тыс. туш погибших диких северных оленей обнаружены в реке Хатанга на Таймыре. Режим ЧС был введен на этой территории с 14 августа.

"В период с 19 по 27 августа все туши были перенесены в места складирования, проведено уничтожение путем сжигания трупов дикого северного оленя до получения зольного остатка, места захоронения и береговая площадка подвергнуты механической уборке и дезинфекции. Всего силами добровольцев было собрано 1 158 туш дикого северного оленя. В связи с устранением последствий ЧС принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал краевой главк полиции, по результатам исследований никаких заболеваний у погибших животных обнаружено не было. По информации ветеринарного врача, во всех образцах, взятых на экспертизу, выявлены признаки утопления, в легких обнаружены остатки речной воды.

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году, в 2021 году проводится новый авиаучет. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.