Число погибших при падении автобуса в овраг в Перу возросло до 33

ТАСС, 1 сентября. Число погибших в результате падения автобуса в овраг в перуанской провинции Уарочири в центральном регионе страны увеличилось до 33. Об этом во вторник сообщило государственное информационное агентство Andina со ссылкой на начальника местной полиции.

По его данным, тела четырех погибших были найдены под автобусом. Среди них были трое мужчин и один ребенок.

Ранее агентство со ссылкой на управление наземных перевозок людей, грузов и товаров сообщало о 29 погибших в результате инцидента. Как заявили в управлении, согласно данным системы GPS, автобус двигался с превышением скорости.