В Свердловской области в результате пожара погиб ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели ребенка в пожаре в СНТ "Железнодорожник" в Свердловской области. Об этом сообщил журналистам руководитель районного следственного отдела СК по Свердловской области Артем Решетников.

"Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга следственным управлением СК по Свердловской области организована доследственная проверка сообщения о гибели ребенка после пожара в садоводческом товариществе", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в пожаре пострадали мужчина и двое детей, один из которых погиб. Остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в пожаре погиб мальчик 2013 года рождения. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной возгорания частного дома могло стать замыкание электропроводки, перегрев печи или неосторожное обращение с печным оборудованием.