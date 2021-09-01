В Тверской области умерла женщина, пострадавшая от взрыва газовоздушной смеси

ТАСС, 1 сентября. Женщина, пострадавшая 30 августа при взрыве бытового газа в доме в городе Красный Холм Тверской области, умерла в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы (ч. 1 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По версии следствия, при инциденте произошло обрушение стены в соседней квартире, где женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, не приходя в сознание. "В рамках расследования продолжают проводиться необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага хлопка газа. Назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели", - добавили в пресс-службе.

Взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в городе Красный Холм произошел вечером 30 августа, в результате пострадали два человека, еще десять человек эвакуировали из здания. По предварительной информации, произошло частичное обрушение внешней стены, существенно повреждена одна из квартир. Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия, в частности будет дана оценка исполнения требований законодательства по содержанию газового оборудования. Также проверку проводит региональное следственное управление СК РФ.