Экс-следователь в Дагестане осужден на 3,5 года колонии за мошенничество с компенсациями

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы приговорил бывших следователя и адвоката к лишению свободы в колонии общего режима за мошенничество на сумму более 2 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения бывшего старшего следователя управления МВД по Махачкале Мухтара Таймасханова и адвоката Романа Амирханова. Последний был также признан виновным в фальсификации доказательств, повлекших тяжкие последствия. Таймасханову суд назначил 3,5 года колонии общего режима, Амирханову - три года восемь месяцев колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденных солидарно в доход федерального бюджета в счет возмещения причиненного ущерба денежную сумму в размере 2,040 млн рублей", - сообщил собеседник.

По его словам, суд счел доказанным, что в 2013 году следователь приостановил уголовное дело по подозрению двоих местных жителей в совершении хулиганских действий, а в 2014 году вступил в сговор с адвокатом и изготовил подложные документы, в том числе о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях подозреваемых состава преступления. От имени бывших подследственных они направили эти документы в суд вместе с иском о компенсации вреда за незаконное уголовное преследование. На основании этих документов суд принял решение о взыскании с Министерства финансов России 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, а также 40 тыс. рублей за расходы на адвоката.