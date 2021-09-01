ФСБ провела обыск в кабинете следователя СК в Москве, который вел дело фирмы Merlion

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели обыск в кабинете следователя столичного главка СК РФ вместе с сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ совместно с работниками центрального аппарата Следственного комитета РФ провели обыск в кабинете одного из следователей СК по Москве, который занимался расследованием в отношении фигурантов дела Merlion", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, был ли кто-либо задержан после этого следственного действия, а также не смог сообщить, связан ли обыск непосредственно с делом Merlion.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении топ-менеджеров Merlion Бориса Левина, Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова. Их обвиняют в попытке поджога дома и покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко. Изначально обвиняемых отправили под стражу, но затем суд смягчил им меру пресечения на домашний арест. Позже почти все фигуранты дела оказались на свободе. СК РФ решил по собственной инициативе освободить из-под стражи Алексея Абрамова и Владислава Мангутова. Следователи пришли к выводу об отсутствии законных оснований для содержания их в СИЗО и избрания им иной меры пресечения.

Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое имеется у ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений того, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был совершен поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку.

Комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.