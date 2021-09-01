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Побег заключенных из ИВС в Истре

Возбуждено дело в отношении врио начальника ИВС в Истре после побега заключенных

Сейчас его допрашивают, проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также решат вопрос об избрании меры пресечения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

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Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре
Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС ОМВД России по Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Сейчас его допрашивают, проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также решат вопрос об избрании меры пресечения.

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РоссияПобег заключенных из ИВС в Истре
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