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В Москве задержали подозреваемого в избиении ученого в автобусе

В начале августа 82-летнего Владимира Цетлина госпитализировали с ушибами головы, было возбуждено уголовное дело о побоях

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в избиении ученого Владимира Цетлина задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы задержали подозреваемого в нанесении побоев известному специалисту в области авиакосмической медицины", - сказала она.

В начале августа в полицию обратилась внучка 82-летнего Владимира Цетлина. Она сообщила, что он был избит неизвестным в автобусе № 54 и на остановке общественного транспорта на Тишинской площади. Пострадавший был госпитализирован с ушибами головы. По данному факту возбуждено уголовное дело о побоях.

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