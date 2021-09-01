В Свердловской области произошло массовое ДТП из-за смога от пожара на полигоне с отходами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург - Серов из-за плохой видимости, так как в районе ДТП образовался смог от пожара на полигоне с бытовыми отходами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

"На территории Нижнетуринского городского округа на полигоне бытовых отходов произошло возгорание, из-за чего образовался смог, в результате плохой видимости произошло массовое ДТП", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, на 22-м километре автодороги Екатеринбург - Серов произошло ДТП с участием четырех машин. Водитель автомобиля Volvo наехал на мужчину, стоящего на проезжей части дороги рядом со своим автомобилем Hyundai , потом Volvo столкнулся с этим Hyundai , отчего машина по инерции ударила "Камаз" и ВАЗ.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Движение на данном участке в настоящее время не затруднено, дым рассеялся", - уточнили в управлении.