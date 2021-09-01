Суд в Москве заочно арестовал соратника Марцинкевича Коротких

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал ближайшего соратника националиста Максима Марцинкевича Сергея Коротких, который скрывается на Украине. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Коротких, обвиняемого по п. п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти). Ему избран заочный арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ", - сказали в суде.

Уроженец Белоруссии Коротких с начала конфликта на юго-востоке Украины вступил в добровольческое формирование "Азов", а вскоре стал начальником его разведки. В декабре 2014 года он получил украинское гражданство от на тот момент президента страны Петра Порошенко, который лично вручил ему украинский паспорт.

До отъезда на Украину Коротких был известен как ближайший соратник националиста Марцинкевича, осужденного за ряд преступлений экстремистской направленности. Он не раз фигурировал в видеороликах Марцинкевича, который незадолго до смерти был допрошен как свидетель по делу об убийствах, совершенных по мотивам межнациональной розни.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению. После смерти Марцинкевича были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания.