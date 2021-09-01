Суд приговорил к 5 годам условно повредившего машину спецслужб на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к условному сроку молодого человека, повредившего машину спецслужб на несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Тверского районного суда города Москвы Борисов Г. Б. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для его здоровья) и ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества). Путем частичного сложения наказаний Борисову Г. Б. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение 5 лет", - сказали в пресс-службе.