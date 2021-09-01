Суд в Москве арестовал заочно организатора продажи билетов в театры через сайты-двойники

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Андрея Хартанюка и его матери, обвиняемых в организации группы, продававшей билеты в театры и на футбольные матчи через сайты-двойники. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, все фигуранты объявлены в международный розыск.

По данным следствия, за три года в общей сложности по завышенным ценам было продано билетов на 1 млрд рублей. "Постановлением Басманного районного суда Москвы на два месяца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленных в международный розыск Хартанюка Андрея Вячеславовича и Хартанюк Ирины Владимировны с момента их экстрадиции на территорию РФ", - сказала собеседница агентства.

Третьему фигуранту дела - Алексею Куринову - мера пресечения в виде ареста продлена до 14 ноября, уточнили в суде.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в рамках расследования уголовного дела о незаконной реализации через интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака"), предъявлено Алексею Куринову - генеральному директору компании Simple Life Innovations. До задержания и ареста он находился в федеральном розыске.

По версии следствия, Куринов был участником преступной группы, осуществлял руководство специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-двойников. "С 2018 по 2020 год Куринов и его соучастники создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", ФК "Спартак" (Москва) и других подобных организаций. Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 млрд рублей. Полученные денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы, сообщали ранее в СК.

Разрешение правообладателя на продажу билетов отсутствовало. Кроме того, в доменных именах, а также на самих сайтах-двойниках, созданных продавцами, незаконно использовались товарные знаки культурных и спортивных учреждений. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, была прекращена.

Преступная группа

По данным СК, в противоправную деятельность было вовлечено более 150 человек - IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии. Продажа билетов шла через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире. Помимо Куринова, следствие установило еще трех его соучастников, в том числе организатора преступной группы Хартанюка, который до заочного ареста находился в федеральном розыске.

В ходе следствия также установлен факт невозврата многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были приобретены на сайтах-двойниках, в связи с чем, помимо ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака"), следователи усматривают в действиях продавцов билетов признаки мошенничества. Во взаимодействии с оперативными службами МВД устанавливается круг потерпевших, а также соучастников обвиняемых по уголовному делу.