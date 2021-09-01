Жительница Татарстана получила условный срок за создание экстремистской ячейки

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Городской суд Набережных Челнов приговорил местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за организацию деятельности религиозного объединения "Нурджулар", признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Руслан Нагиев.

"Суд признал Накию Шарифуллину виновной в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским, и приговорил к двум годам лишения свободы условно", - сказал адвокат.

По его словам, женщину признали виновной в создании ячейки религиозного объединения "Нурджулар", которое признано в России экстремистским и запрещено решением суда. Нагиев заявил ТАСС, что они с подзащитной еще не приняли решение, будут ли они обжаловать приговор. По его словам, как таковой организации "Нурджулар" в РФ не существует, а запрет книг турецкого богослова является неправомерным.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике сообщали, что женщина, будучи последователем международного религиозного объединения, признанного экстремистским, в 2015 году создала в Набережных Челнах ячейку религиозного объединения под видом проведения занятий на религиозные темы. Женщина собирала на конспиративной квартире людей для изучения экстремистской литературы и пропагандировала идеи организации. Ее противоправную деятельность пресекли в марте 2020 года.