В Германии начался суд над немцем, обвиняемым в агентурной деятельности в пользу России

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Судебный процесс над 56-летним гражданином Германии, которого обвиняют в агентурной деятельности в пользу иностранного государства, начался в среду в Берлине. Как сообщило агентство DPA, обвиняемый отказался от показаний.

Согласно версии обвинения, подсудимый Йенс Ф. работал на компанию, которая специализировалась на осмотре и ремонте электрических приборов. Один из заказов подразумевал работу на земельном участке и в помещениях Бундестага. Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

Генпрокуратура ФРГ утверждает, что мужчина в 2017 году "по собственной инициативе" решил передать эту информацию российским спецслужбам. Для этого он якобы перекинул PDF-файлы на мобильный носитель и по почте "отправил сотруднику российского посольства в Берлине, который работал на ГРУ", утверждалось в сообщении гособвинителя.

Как заявил адвокат Йенса Ф., письмо было отправлено без обратного адреса и доказательств вины его подзащитного нет. Кроме того, чертежи, о которых идет речь, не были под грифом "секретно". По его словам, которые приводит DPA, обвиняемый раньше был офицером армии ГДР, из чего прокуратура делает поспешные выводы.