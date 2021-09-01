Депутата Смоленской облдумы Кирилла Быстрова задержали после дебоша

ТАСС, 1 сентября. Полиция задержала депутата Смоленской областной думы Кирилла Быстрова, который вечером 31 августа пытался выломать дверь в квартире знакомой. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении КПРФ, в состав которого входит Быстров.

"Этот факт имел место, надо признавать его. <...> Бытовой конфликт закончился приводом [в полицию], потому что полицейские приехали и начали выяснять, он начал доказывать свою правоту весьма оригинально, на повышенных тонах, в итоге оказался в участке", - сказал собеседник агентства, отметив, что конфликт произошел между Быстровым и его знакомой.

Пресс-служба управления МВД не смогла оперативно предоставить комментарий о происшествии. По данным региональных СМИ, Быстров пытался ворваться в квартиру знакомой, ломал дверь.

В пресс-службе Смоленской областной думы ТАСС сообщили, что на данный момент не располагают информацией о происшествии. "Если информация подтвердится и материалы поступят из полиции, то, вероятно, их рассмотрят на комиссии по депутатской этике", - сказали в пресс-службе.

Кирилл Быстров родился в 1991 году в Смоленске, в 2015 году окончил Смоленский гуманитарный университет. В сентябре 2018 года был избран депутатом Смоленской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу, выдвигался от КПРФ. Работает депутатом на неосвобожденной основе, входит в состав комитета по законности и правопорядку.