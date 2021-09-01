МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Окончательных выводов по расследованию катастрофы Ил-112В пока нет, заявил замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.

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"Комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работать. Никаких окончательных выводов о причинах происшествия еще нет", - приводит пресс-служба Минпромторга его слова.

"Приведенные в статье газеты "Коммерсантъ" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия", - сказал Бочаров.