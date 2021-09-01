Помощника экс-схимонаха Сергия задержали по делу о возбуждении ненависти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), задержан по уголовному делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Могучев задержан по уголовному делу по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой). Его задержали в поезде в Тюменской области по дороге в Екатеринбург", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении евреев, иудеев и католиков. Могучев отвечал за связи захваченного Романовым и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью и публикацию на YouTube-канале и в соцсетях проповедей Романова.

Впервые он был задержан 29 декабря 2020 года. 31 декабря суд в Екатеринбурге назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях, после чего, 25 января, по той же статье за ролик на Youtube-канале арестовали еще на 15 суток.

Уголовное дело самого Романова, обвиняемого по трем статьям УК - самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, рассматривает Измайловский суд Москвы. Следующее заседание состоится 2 сентября. Еще один его сторонник Андрей Кузнецов (келейник Силуан) находится в розыске по подозрению в убийстве трех человек.