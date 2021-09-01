В Ростовской области при обыске у главы отдела ГИБДД нашли оружие и украшения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Оружие и дорогостоящие украшения обнаружены при обыске у начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Силовики провели обыски в служебном кабинете и по месту жительства начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району. Обнаружено оружие, которое хранилось с нарушением существующих норм. При этом оружием данный сотрудник владел на законных основаниях. Также обнаружен ряд дорогостоящих украшений из драгоценных металлов", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщали, что трое сотрудников отдела ГИБДД по Миллеровскому району подозреваются в превышении должностных полномочий. Им вменяется несоставление протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей правил дорожного движения. По данным следствия, в двух случаях к ответственности не были привлечены лица, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России области также проводят проверку по факту возможных противоправных действий сотрудников полиции, сообщали ТАСС в пресс-службе регионального главка. Инспекторы дорожно-патрульной службы отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел.