Суд продлил арест жительнице Курской области, которая подожгла своего сына

КУРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Железногорский городской суд на три месяца продлил арест жительнице Курской области, которая подожгла восьмилетнего сына, от полученных травм ребенок умер в больнице. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

Следователи 17 марта 2021 года возбудили уголовное дело в отношении жительницы Курской области по подозрению в покушении на убийство сына - женщина облила восьмилетнего ребенка горючим веществом и подожгла. После смерти ребенка от полученных травм женщине предъявили обвинение в убийстве.

"Продлили [срок содержания обвиняемой под стражей] до 30 ноября", - сказала собеседница агентства.

Очередное заседание по уголовному делу назначено на 13 сентября. В ходе предыдущих заседаний женщина частично признала свою вину в гибели сына. По информации прокуратуры региона, погибший от ожогов восьмилетний ребенок проживал в семье, состоявшей на учете.