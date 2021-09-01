{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водитель сбила ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

Пострадавшую девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Nissan сбила на пешеходном переходе ребенка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На улице Солнечной в районе дома 12 женщина-водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на девочку. С ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенок госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту аварии и установят все обстоятельства происшествия.

В Волгограде задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин
По данным ведомства, подозреваемые использовали во время налета игрушечный пистолет
Читать полностью