Водитель сбила ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Nissan сбила на пешеходном переходе ребенка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На улице Солнечной в районе дома 12 женщина-водитель автомобиля Nissan на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на девочку. С ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ребенок госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту аварии и установят все обстоятельства происшествия.