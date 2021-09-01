Полиция задержала стрелявшего из газового пистолета мужчину на юге Москвы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который на Автозаводской улице на юге Москвы устроил стрельбу и приставал к прохожим. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, на Автозаводской улице в районе дома 23 мужчина приставал к прохожим, а затем совершил выстрел из газового аэрозольного устройства. Нарушитель задержан, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают свидетелей происшествия.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Стрелял он из газового пистолета, разрешение на которое не требуется.