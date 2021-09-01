Мосгорсуд признал законным продление ареста Белозерцеву

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение продлить арест экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал решение первой инстанции о продлении меры пресечения Белозерцеву законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу защиты Белозерцева - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

17 августа Басманный суд продлил срок содержания под стражей экс-губернатора на три месяца. По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. Президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.