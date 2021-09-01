В Волгограде задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Волгоградские полицейские задержали двух мужчин, которые на прошлой неделе похитили из сетевого магазина 26 пачек кофе, угрожая работникам игрушечным пистолетом, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"На прошлой неделе посетители сетевого магазина в Ворошиловском районе Волгограда стали очевидцами совершенного преступления: двое неизвестных похитили 26 пачек кофе на сумму 6 тыс. рублей. Работники магазина пытались самостоятельно их задержать, но один из мужчин стал угрожать им предметом, похожим на пистолет. Личности злоумышленников установлены, они задержаны. На досмотре в сумке одного из них обнаружен игрушечный пистолет, который тот использовал при совершении преступления", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых, возраст которых 18 и 20 лет, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", им грозит до 10 лет лишения свободы. Один из них полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчины рассказали, что похищенный кофе они продали неизвестным, деньги потратили на собственные нужды.

18-летнему злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 20-летний волгоградец арестован. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, добавили в пресс-службе ведомства.