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В Сочи готовят пункты эвакуации из-за прогнозируемых дождей

Ожидается сильный ветер и падение деревьев

СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи готовят пункты эвакуации и пункты временного размещения на случай подтоплений из-за ливней, прогнозируемых в городе с вечера среды. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Пункты эвакуации готовы принять людей в случае необходимости. Также мы организуем пункты размещения на базе отелей и гостиниц, находящихся рядом с возможными местами подтоплений. Чтобы обеспечить безопасность гостей и жителей города, все эти дни наша команда будет работать в круглосуточном режиме", - написал глава города.

Ливни с грозами прогнозируют в течение двух дней, осадки должны начаться к вечеру среды. Главам Хостинского и Адлерского районов поручено проверить места возможных подтоплений. Особое внимание на курорте уделено социальным объектам: школам, детским садам и больницам. В каждом учреждении определили дежурного, который будет своевременно передавать информацию в штаб, уточнил Копайгородский.

"Люди и техника с 18:00 должны быть готовы выехать в места, которые могут оказаться под ударом стихии. <…> Ожидается сильный ветер, возможно падение деревьев. По этой повестке администрации внутригородских районов отработают совместно с Сочинским национальным парком и Кавказским государственным природным биосферным заповедником - определят дежурных с техникой и бензопилами. Деревья, которые, возможно, упадут, необходимо в кратчайшие сроки убирать с трасс и внутридомовых территорий", - добавил мэр.

С июля из-за обильных осадков на курорте дважды из берегов выходили реки, город частично подтапливало. Пострадали сотни домовладений, социальные и туристические объекты.

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