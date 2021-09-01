Врио начальника ИВС Истры избрали запрет действий по делу о побеге пятерых заключенных

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Врио начальника ИВС Истры предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега пятерых заключенных. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение врио начальника ИВС ОМВД России по городу Истре. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек из-под стражи", - сказала она.

По ее словам, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. "На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавила представитель ГСУ. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого.

По данным следствия, врио начальника изолятора временного содержания отдал распоряжение подчиненным сотрудникам поместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, у них имелась возможность общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты для того, чтобы осложнить ход расследования уголовного дела, а в дальнейшем и его рассмотрение в суде, а также разработать план побега из-под стражи.

Также в данную камеру незаконно был перемещен Александр Мавриди. Кроме этого, обвиняемый допустил оставление в открытом виде так называемых кормушек - дверей камер для передачи продуктов питания. "Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, а также в отношении пяти лиц, совершивших побег, четверо из которых задержаны, продолжается. Следствием устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения последнего находящегося на свободе беглеца - Александра Мавриди", - заключила Тертичная.

МВД России объявило вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за помощь в розыске Александра Мавриди.