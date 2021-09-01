Суд отказался ужесточить меру пресечения главе профсоюза "Альянс врачей" Васильевой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы отказался отправить под домашний арест главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Джулай.

"В ходе заседания суда по делу о нарушении санитарных норм прокурор выступил с ходатайством о замене Васильевой запрета действий на домашний арест. Суд это ходатайство отклонил", - сказал защитник. Васильева была задержана в среду сотрудниками спецподразделения полиции у ее офиса в Москве.

Ранее ФСИН требовала перевести Васильеву в СИЗО из-за ее неоднократных опозданий домой на несколько минут. Согласно наложенным на нее судом запретам, она должна возвращаться домой к 22:00 и не покидать его до 07:00. "При этом в качестве доказательств представлены всего четыре фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены нарушения. Но на трех из них не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, на четвертой изображена ее дочь", - отметил Джулай.

При этом Васильева в нарушение установленных судом запретов приезжала в колонию во Владимирской области, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный. Ранее суд поместил ее под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.