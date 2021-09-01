В Ростовской области возбудили дело после "минирования" ворот частного дома учителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью по факту обнаружения ручной гранаты, непригодной для производства взрыва, в пакете на воротах частного домовладения в Веселовском районе Ростовской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Веселовский отдел полиции поступила информация об обнаружении на воротах частного домовладения объекта, схожего по внешним признакам с боеприпасом. В результате выезда на место сотрудниками полиции установлено, что объект, конструктивно схожий с ручной гранатой, к производству взрыва не пригоден. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - сообщил представитель регионального главка.

В пресс-службе добавили, что в рамках уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Ранее в среду ряд местных СМИ сообщил, что учитель русского языка в поселке Веселом обнаружила на калитке пакет, внутри которого находилась граната и записка, адресованная ее супругу. По данным СМИ, несколько лет назад брат учителя сбил женщину. Сейчас он находится в колонии, однако нашлись те, кто винит в аварии мужа педагога.