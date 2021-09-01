Бывший схимонах Сергий стал фигурантом дела об экстремизме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, по которому ранее в среду был задержан его помощник Всеволод Могучев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергий также является фигурантом этого дела. Он организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и так далее", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в Тюменской области в поезде по дороге в Екатеринбург, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, был задержан помощник Сергия Всеволод Могучев, который отвечал за связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и выкладывал проповеди Романова. Также источник рассказал, что в его квартире в рамках уголовного дела по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой") прошли обыски.

Другое уголовное дело Романова, обвиняемого по трем статьям УК РФ (самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания), рассматривает Измайловский суд Москвы. Следующее заседание состоится 2 сентября.

10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение. В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили, что уголовное дело в отношении схимонаха Сергия направлено в суд. В СК отметили, что несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.