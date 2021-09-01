В Омске в результате ДТП опрокинулась маршрутка

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус опрокинулся на бок после столкновения с легковым автомобилем в центре Омска. Как сообщили в официальной группе УГИБДД по Омской области во "ВКонтакте", в результате ДТП пострадали четыре человека, включая троих пассажиров маршрутки.

"В салоне "Газели" находились 12 пассажиров. На данный момент медицинская помощь потребовалась трем пассажирам микроавтобуса и водителю Mitsubishi", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло в 21:10 (18:10 мск) на пересечении двух основных улиц Омска - проспекта Маркса и улицы Масленникова. По предварительным данным, виновник ДТП - женщина, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander, которая выехала на перекресток на красный свет и врезалась в маршрутку. От удара микроавтобус опрокинулся на правый бок.

В пресс-службе омского Минздрава ТАСС сообщили , что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Характер травм станет известен позднее, когда их обследуют врачи.