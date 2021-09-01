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В Новороссийске два человека пострадали в ДТП с маршрутным автобусом

В салоне автобуса находились 14 пассажиров

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. В Новороссийске легковой автомобиль Mazda столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в котором ехали 14 человек. В результате ДТП два человека пострадали, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"Сегодня, около 18:00, по предварительным данным, женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем Mazda, при движении по улице Чайковского, на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу и допустила столкновение с микроавтобусом Hyundai, который двигался по улице Советов со стороны Кутузовского круга", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что после столкновения микроавтобус наехал на стойку дорожного знака. В результате ДТП два пассажира микроавтобуса самостоятельно обратились в травмпункт поликлиники. Автобус двигался по маршруту, в салоне находились 14 пассажиров.

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