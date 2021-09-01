В Северной Осетии мать пыталась утопить сына в реке Терек

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Кировском районе Северной Осетии организовали проверку по факту попытки матери утопить своего девятилетнего сына в реке Терек. Его спасли, сообщило следственное управление СК РФ по республике.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кировском районе республики женщина скинула своего ребенка в реку Терек. Прибывшими на место происшествия следователями установлено, что 39-летняя местная жительница после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей в возрасте от трех до 11 лет и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку девятилетнего сына. Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и, остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево. По факту происшествия Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СК РФ по РСО.

Уточняется, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Кроме того, в рамках проверки будут тщательно изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело.